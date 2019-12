Justin Timberlake se disculpa públicamente con Jessica Biel

Luego de la polémica por las fotos publicadas de Justin Timberlake de la mano con la actriz Alisha Wainwright en un bar donde él se encontraba en estado de ebriedad, el actor ha decidido hacer una disculpa pública a su esposa Jessica Biel.

A través de su cuenta de Instagram, Justin Timberlake emitió un comunicado para evitar más chismes y dejar de lastimar a su familia.

"Por mi familia sentí importante aclarar rumores que están lastimando a las personas que amo. Hace unas semanas fui seriamente juzgado pero déjenme ser claro, nada pasó entre mi co-estrella y yo. Tomé demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento [...] este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Me disculpo con mi asombrosa esposa y familia por ponerles en una situación tan embarazosa y estoy enfocado en ser un mejor esposo y padre. Esto no lo fue", dijo el también cantante.

Jessica Biel se ha mantenido en silencio luego de las fotografías, la actriz y esposa de Justin Timberlake desde hace cinco años ha preferido dejar pasar los rumores.