Mauricio Ochmann practica con muñeca para ser mejor papá

Mauricio Ochmann quiere ser el mejor papá del mundo y para ello sabe que tiene que practicar todo el tiempo así que decidió ensayar con una muñeca.

Aislinn Derbez grabó a su esposo Mauricio Ochmann mientras ensayaba en la sala de su casa con una muñeca a la que veía con ojos de amor y le daba un discurso motivacional, haciéndola pasar por su hija Kailani.

"No sé si sepas pero tú me haces volar, me llenas de amor, haces que el corazón me explote, es una fortuna ser tu papá. Gracias Kai, gracias por existir, te amo", decía el actor cuando no notaba que lo estaban grabando.

Mauricio Ochmann fue sorprendido por su esposa y al final confesó que es su manera para ensayar que es un buen padre.