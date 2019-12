Alfredo Adame se renta como stripper para temporada navideña

Las fiesta decembrinas son para disfrutarse y para ampliar las oportunidades de negocios, así lo ve Alfredo Adame, quien aprovechará la temporada para rentarse como "acompañante" y "Stripper" para las posadas, reuniones y parrandas del último mes del 2019.

En declaraciones para el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, el también conductor informó sobre sus paquetes navideños, los cuales serán demasiado accesibles.

“Paquete 1: baile, striptease con traje de reguetón y música de reguetón en 1500 pesos...

Paquete 2: salto del tigre en traje de rey mago con final feliz en 2500 pesos” , explicó Adame.

Por supuesto, todo se trató de una broma debido a que el aún galán de telenovelas está asegurando que el próximo año dejará atrás los escándalos en los que últimamente se ha visto involucrado en relación con su rivalidad con Carlos Trejo y Laura Zapata.

“No me voy a pelear con nadie, me alejo del sexo, las mujeres, las parrandas, bueno hasta el 2030”, aclaró el actor.