Niño le compra tacos a un anciano y termina conmovido hasta las lágrimas

Un pequeño terminó conmovido hasta las lágrimas luego de regalarle unos tacos a un anciano que vendía dulces en un restaurante.

Una mujer de nombre Karen Espinosa compartió el gran gesto de amor de su hijo de menos de diez años. Adalid ayudó a un anciano no solo a tener sustento para el día sino también le invitó unos tacos.

A través de su cuenta de Facebook, Karen contó la historia de su hijo mayor quien la sorprendió por su bondad y gran corazón hacia los demás.

Karen contó que el hombre intentó venderles dulces pero Adalid prefirió sacar $40 que apenas había ganado en un juego de lotería y regalárselos. Adal no recibió dulces a cambio, solo quería ayudarlo.

Pero para el pequeño no fue suficiente y luego de ver al hombre sentado en una de las mesas, el niño se volvió a levantar para darle otros $29. Al final, le invitó unos tacos y fue ahí cuando se puso a llorar.

"Me dice es que mira mamá está cenando tan a gusto", escribió la madre quien también está agradecida por tener un hijo tan sensible. "Yo no sé quien le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estás me dan respuestas a todas mis dudas", concluyó.