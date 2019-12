De nuevo tendremos a Mad Max en pantalla grande

George Miller, quien dirigió la cinta de Mad Max: Fury Road, está planeando el futuro de estas películas y afirma que aún no ha acabado de sacarle provecho al personaje. Por ahora, el director está trabajando en una película que clasifica como muy diferente a la película postapocalíptica de Mad Max. En su nueva cinta, Three Thousand Years of Longings, no hay tanta acción como en Mad Max sino que se centra en la profundidad de la historia y de los personajes.

Mad Max: The Wasteland, es un proyecto en el que se está trabajando en simultáneo a su nueva cinta. Miller dice que es muy interesante tener esta habilidad de hacer diversas tareas al mismo tiempo y ve ahorita a la nueva cinta de Mad Max, como solo un pasatiempo para distraerse un poco de su nueva cinta. Otro proyecto relacionado a Mad Max que podremos ver quizá, es una historia de Furiosa, protagonizada por Charlize Theron en la más reciente entrega.

La película de Mad Max: Fury Road fue todo un éxito así que se tiene unas expectativas muy altas para la secuela. Nominado para 10 categorías en los Oscar y ganador de 6, nos deja muchas ganas de ver una película con mucha acción al puro estilo de Mad Max.