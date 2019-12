Muere Marie Fredriksson, vocalista de Roxette

Marie Fredriksson, vocalista de la banda de pop rock sueca "Roxette", falleció el pasado 9 de diciembre a los 61 años luego de una intensa lucha contra el cáncer.

Los representantes de la cantante anunciaron su sensible fallecimiento: "Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido tras una batalla de 17 años contra el cáncer", dice el comunicado emitido por Marie Dimberg.

Fredriksson y Per Gessle unieron sus talentos en 1986 y lograron éxitos musicales como "Listen To Your Heart" y "It Must Have Been Love".

Marie Fredriksson fue diagnosticada con un tumor cerebral severo en 2002. Luego de varios tratamientos agresivos salió adelante hasta 2016 cuando fue diagnosticada de nuevo con cáncer y fue aconsejada de dejar los escenarios para enfocarse en su salud.

Recientemente la cantante de Roxette había lanzado una biografía sobre su vida.