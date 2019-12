La Navidad es una de las temporadas favoritas de todos, incluso de los que aman el metal. Por eso, una combinación entre la canción más navideña y el metal más pesado, se logró con un buen ritmo y mucha aprobación.

Un usuario de Youtube llamado Bill McClintock compartió un mash-up entre Mariah Carey y Marilyn Manson. Bastó con mezclar "All I Want For Christmas" y "The Beautiful People" para hacer una joya de canción.

"All I Want For Christmas is the Beautiful People" es el nombre de esta canción que poco a poco se está haciendo más popular en redes sociales.

Hasta ahora el video cuenta con medio millón de views y más de 12 mil likes. ¿A ti qué te parece?