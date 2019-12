Jessenia Hatti-Barret estuvo a nada de ser atropellada mientras se encontraba en una transmisión en vivo, un vehículo se echó de reversa y no se percató de la presencia de la reportera.

No es la primera vez que se sabe de alguna situación igual o parecida de algún reportero o reportera que se salvan de ser atropellados por algún conductor despistado que no se percata de su presencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reportera compartió un extracto de un video donde ella presentaba una noticia, cuando de pronto un automóvil a velocidad lenta casi impacta con la mujer.

¡Gajes del oficio! Esa es la realidad de las riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas y esta vez me tocó a mi. Les prometo que estoy bien, en el video parece peor de lo que realmente fue y si, pudo haber sido peor pero gracias a Dios y a mi ahora #Heroe personal, mi compañero @gaston.toledo no me arrollaron".

Escribió Jessenia al pie del video que al final vio con un poco de humor.