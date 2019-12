Billie Eilish y Alicia Keys hacen dueto de "Ocean Eyes"

Alicia Keys y Billie Eilish unieron sus talentos y demostraron que dos generaciones distintas pueden hacer cosas sorprendentes.

Recientemente Alicia Keys fue conductora invitada del programa de James Corden "Late Late Show" y entre los invitados del programa estuvo Billie Eilish. Claro, la unión de dos talentos femeninos hizo de la noche un momento espectacular.

Inicialmente Alicia Keys confesó la gran admiración que siente hacia Billie Eilish y platicaron de las veces que cada una ha hecho un cover de la otra. Mientras Billie la sorprendió con un cover de "If Ain't Got You", Keys sorprendió con un cover de "Ocean Eyes".

Justamente este sencillo fue el que decidieron cantar juntas. Con gran inspiración las cantantes interpretaron juntas y en vivo este tema.