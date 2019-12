Lo que no debes hacer en la fiesta de fin de año de tu trabajo

En esta época decembrina nunca falta la fiesta de fin de año en el trabajo, pero recuerda que aunque es una fiesta sigues conviviendo con la gente que tienes cerca todos los días, tus superiores y directivos.

Te dejamos una lista de las cosas que no son bien vistas en una persona durante estos eventos, por fa, no lo hagas.

1.- No protagonices: Los precentes ya te conocen, no es necesario que trates de llamar la atención haciéndote el chistoso y hasta el confianzudo, recuerda que siempre hay unos ojos que te ven, no es necesario lucirte.

2.- No te ahogues: Está bien que se trata de una fiesta, una celebración, pero eso no quiere decir que tienes que ponerte hasta las chanclas, será tu sentencia y te echarás los ojos de todos encima.

3.- No hables de trabajo ni critiques: Cuando ya estas enfiestado, crees que la confianza de todos la tienes al 100%, no es así recuerda, no deja de ser un ambiente laboral, no hables mal de nadie, no critiques a nadie, dedicate a disfrutar el momento con tus compañeros más cercanos y conocer nuevas personas.

4.- No persigas a nadie: Es el día en el que ves diferente a tus compañeros de trabajo, desde la ropa y hasta la situación. No creas que es buena idea que al ver llegar al chico o chica que te gusta es el mejor momento para hostigarla y querer perseguirla todo el tiempo, créeme, no se sentirá cómoda.