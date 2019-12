Disney ya tiene al nuevo protagonista de "Mi Pobre Angelito"

Disney podría ya tener a su protagonista para el reboot de "Mi Pobre Angelito", la película que fue protagonizada por Macaulay Culkin en los años 90.

Luego de que Walt Disney Productions comprara los derechos de todas las películas de Fox, la productora no dudó en sacarle jugo a contenidos de éxito de todos los años. Entre estos, "Mi Pobre Angelito" sería una gran opción para una nueva versión.

Después de concretarse el proyecto, Disney ha elegido a su protagonista. Será Archie Yates, un niño actor que próximamente participará en la película "JoJo Rabbit", quien se ponga en los zapatos de Kevin Mccallister y trate de rescatar su casa de los malechores de la Navidad.

Pero no se preocupen, esta película no contará la versión original sino una nueva historia. Una muy parecida pero no una copia.

El reboot de "Mi Pobre Angelito" estará disponible en la plataforma de streaming Disney+. Sin embargo, aún no se ha establecido una fecha de estreno.