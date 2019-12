Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentan en duelo de rap

Por fin Carlos Trejo y Alfredo Adame se enfrentaron pero no a catorrazos como habían planeado, el pleito terminó en un duelo de rap.

El histórico momento ocurrió durante un programa de televisión al que ambos fueron invitados, el primero en aparecer fie Adame y con un maniquí mostró como golpearía al cazafantasmas.

Después el conductor Israel le propuso agarrarse con Trejo pero con una batalla de rap, a lo que por supuesto no se negó. Minutos después apareció Carlos Trejo para llevar a cabo esta rara batalla.

"Buenas noches, me presento yo me llamo Carlos Trejo y quizá ya me conocen por pelear con un pend***. Yo atrapo a los espectros porque soy un cazafantasmas, aunque Adame no está muerto, lo que se murió fue su fama”.

"A mí ya me conocen, no necesito presentarme soy el que acaba con el cara de memela enfrijolada, su amigo el ganador Alfredo Adame y que nadie se preocupe en un momento lo despacho, cree que se ve muy rudo pero más bien parece un mamarracho”.