Yanet García se va de hoy y ya tienen a la mujer que la sustituirá

Yanet García sale del programa hoy tras varios años de colaborar, el 2020 trae cambios para el matutino y uno de ellos es la salida de la guapa chica del clima.

Hace unos días esta noticia fue confirmada por la productora del programa matutino Hoy, Magda Rodríguez, resulta que a la chica del clima le pegó el amor y se va a Los Ángeles con su novio y en busca de nuevos proyectos.

"Pues resulta que se enamoró y se va a Los Ángeles, debo aceptar que no me encontraré a otra igual que dé así el clima, pero no dudes que traeré a alguien más", dijo Magda.

Yanet no es la única que sale, también se va Mauricio Mancera y Mhoni Vidente, así mismo habrá nuevos integrantes que llegan con nuevas secciones.

En la mira se tiene a Aleira Avedaño para sustituir a la guapa Yanet. Ella es una exconejita de Playboy y es muy conocida como "La reina de la mini cintura".