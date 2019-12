Sam Smith tiene un mensaje navideño para todos

Se llega la temporada de Navidad y muchos abandonan sus dietas y se ponen a pensar ¿para qué si de todos modos voy a subir de peso con tanta posada y comida? pues, Sam Smith ha publicado en sus redes sociales una foto de él sin playera invitando a la gente a detener el body shaming (ese que tal vez tu tía te aplique en la cena “ay mijit@ ya estás más repuestit@).

Este cantante desde sus inicios ha estado batallándole “para encajar en los cánones de belleza impuestos en la sociedad”, sin embargo de un tiempo para acá se ha convertido en abanderado de la lucha contra el sentirse culpable por coger unos kilos de más o tener esa inseguridad con su cuerpo.

“Ya tenemos encima las navidades. Ésta época del año siempre me provoca problemas para aceptar mi cuerpo. Me encantan los pasteles de carne, también la decoración navideña, pero al final siempre me preocupo sobre todo descubrir que he ganado un poco de peso”

“Esto lo escribo para todos, pero también para mí. Asegurémonos de recordarle a nuestros cuerpos durante estas fiestas que, pesemos lo que pesemos, nos merecemos ser amados y aceptados”.

“Amemos nuestros cuerpos fluctuantes. Mírate en ese espejo y juzga ese reflejo con amabilidad navideña. Se suave contigo. Esta es una lucha diaria para mí y no estás solo”.