Cara Delevingne decidió felicitar a su novia Ashley Benson con una foto de ambas en la bañera.

A través de su cuenta de Instagram, Cara Delevingne publicó varias fotografías donde felicitaba a su novia Ashley Benson por su cumpleaños número 30. Entre momentos íntimos y viajes, la modelo no dejó de agradecerle por dejarla ser ella misma.

“Feliz cumpleaños. Hay tanto que podría decir pero algo que amo de nosotras es que no necesito hacerlo PORQUE LO SABES y eso es todo lo que importa [...] Me dejas ser tonta, salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te conozco de toda la vida y estoy orgullosa de verte convertirte en la mujer que siempre has soñado”, dice parte del mensaje.

Recientemente la cuenta de Twitter de Cara Delevingne fue hackeada y uno de los mensajes que publicaron fue una supuesta ruptura entre ambas. Bueno, Cara acaba de aclarar que no hay nada cierto en ello.