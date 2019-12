Los más recientes avances de Birds of Prey

Birds of Prey está a nada de estrenarse, llegará a nosotros el 7 de Febrero del 2020. Tenemos un nuevo avance que surgió días atrás en The Game Awards 2019, son escenas que nos pueden revelar algunas cosas que no se habían visto de la película en el primer avance.

Margot Robbie presenta el "trailer" a los espectadores y podemos ver locaciones que nos darán pistas. Primero, tenemos el departamento de policia de Gotham que puede ser fundamental para la trama, ¿liberarán a alguien de ahí?. Siguiente podemos ver a las secuaces de Harley en una feria, podría ser que se tratase de una guarida donde esté el Joker.

En este trailer no sale el villano principal de la película conocido como Roman Sionis, interpretado por Ewan McGregor, pero podemos tener por seguro que el actor de Doctor Sueño hará un gran papel.

La idea de hacer esta película fue propuesta por Margot Robbie en el año 2015 y fue hasta antes de lanzar Suicide Squad que decidieron tomar el proyecto. La directora es Cathy Yan, que será su segunda película como directora, después de realizar Dead Pigs. Por ahora son los últimos detalles que se tienen de la cinta y estamos seguros que vamos a ir conociendo más al respecto conforme se vaya acercando la fecha de estreno.