Propósitos de año nuevo que casi nadie los cumple

El 2020 ya va a iniciar y seguramente harás todo lo posible para cumplir al pie de la letra los propósitos que tienes en mente. Quizá quieres hacer una dieta o bien, quieres iniciar el día en el gimnasio o quizá serás tolerante con aquella persona en la oficina que te saca de tus casillas.

Aquí te dejamos una pequeña lista de los propósitos que casi nadie cumple, pero si eres la excepción coméntanos tu experiencia con el #CuandoTengoTiempo

Bajar de peso

El problema está en que de nada sirve ponerse a rigurosas dietas si no estás dispuesto a renunciar a ciertos gustos o a determinada comida chatarra. También mucha gente fracasa en su intento porque en realidad no tienen un plan a seguir para lograrlo. Esto incluye estar dispuesto a tener nuevos hábitos, tomar más agua, cenar ligero, alejarte del alcohol…

Hacer más ejercicio

Muchas personas se inscriben al gimnasio en los primeros días de enero, pero muchos abandonan la misión antes de que termine el año por cansancio, dolor o porque se frustran al no ver resultados pronto. El resultado lo verán hasta que hagan bien las cosas. No es por arte de magia.

Tener más dinero

Muchos no tienen un plan de ahorro y también les cuesta no gastar de más en algunos gustos y cosas que realmente no necesitan. No porque vean algo que brilla tengan que ir corriendo a comprarlo. Se debe desarrollar la lógica para saber que sí o que no vale la pena.

Dejar los malos hábitos

La mayoría se propone dejar de fumar o de beber con exceso. Muchos logran mantenerse alejados del vicio los primeros días del año pero la mayoría recaen en los últimos días del primer mes del año, pero nadie dijo que fuera fácil. Siempre recuerda que lo haces por tu bien, y no para que te celebren tus conocidos.

Comer más saludable

Para quienes aman las cosas dulces, pretender cambiar los pasteles o chocolates por alguna fruta no es tarea fácil, por lo que la mayoría caen en su intento por llevar una mejor alimentación, y bueno, también llegas a una edad en donde hasta respirar te engorda.

Ser más feliz

Dejar pasar cosas que quizá nos hacen daño no es sencillo. El rencor nos impide ser del todo felices, pero muy pocas veces se puede dejar de lado. Ten en cuenta que eres responsable de todos tus actos, y lo que hagas hoy, te determinara mañana. Deja de lado a todo los que te hagan daño.