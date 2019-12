Marc Anthony pierde su yate de 7 millones de dólares en incendio

La noche de este miércoles 18 de diciembre en el puerto deportivo de Island Gardens, en Miami-Dade , el lujoso yate de Marc Anthony se incendió. El departamento de bomberos de Miami acudió a lugar del accidente después de recibir un reporte alrededor las 19:30.

“Debido a la cantidad de fuego en ese barco, tuvimos que realizar más ataques defensivos, así que también tenemos nuestros botes de bomberos con el condado de Miami-Dade”, declaró a 7 News el capitán Ignatius Carrol, del Departamento de Bomberos de Miami.

Captura de pantalla- Internet

El equipo controló las llamas después de unas horas y lograron que no se propagara a otras embarcaciones del lujoso puerto. Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles, aunque no se reportan personas heridas.

Captura de pantalla- Internet Un medio local informó de que dentro del yate se encontraba una pequeña tripulación, sin embargo, se dice que no se encontraba el puertorriqueño. El lujoso yate sirvió de punto de encuentro en varias reuniones y fiestas del cantante con sus amigos más cercanos, como David Beckham, Maluma y Will Smith. Captura de pantalla- Internet El Andiamo está valuado en USD 7.000.000 y cuenta con cinco cabinas con capacidad para 12 pasajeros. La embarcación además tiene jacuzzi, TV vía satélite, Wi-fi y estacionamiento para acoplar varias motos.