Nuevo del trabajo se gana una pantalla en la posada y renuncia

Llevaba menos de una semana en su nuevo trabajo y se ganó una pantalla en la rifa de la posada.

Un joven llamado Adriel García publicó en Facebook la foto de su gran regalo. En la posada de su trabajo se ganó la televisión de la rifa y eso que llevaba apenas cinco días laborando.

"Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijieron que si queria ir a la posada el sabado y que voy y me gano la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes", dice la publicación que se hizo viral.

La foto se ha compartido más de 60 mil veces y casi 30 mil likes. Sin duda es un hombre con suerte.