Alessandra Rosaldo compartió a través de su cuenta de Instagram un video de Aitana esquiando sola y sin ningún temor coronándose como la más valiente de los Derbez.

Alessandra Rosaldo es sin duda la mamá más orgullosa y ha compartido un momento de la pequeña Aaitana que pocos conocen y es que a sus 5 añitos le encanta esquiar y lo hace muy bien.

La pequeña logró una esquiar a alta velocidad, por supuesto dejó claro que esta es su actividad favorita.

"Esta pirinola me llena el corazón de amor y orgullo y al mismo tiempo hace que se me salga cada cinco minutos del susto con su audacia y valentía que por supuesto no heredó de mí. Aquí les dejo a nuestra nena esquiando a toda velocidad sin temor alguno y hasta haciendo coraje porque “mi papá me dijo que frene”, cosa que no le pareció 😂😂😂"

Son las palabras que escribió Alessandra orgullosa al compartir el video, y la verdad es que Aitana esquiando es lo más adorable que vas a ver.