Danna Paola se defiende de las críticas y muestra verdadera personalidad

Luego de que Danna Paola se hiciera número uno en tendencias de redes sociales por la discusión que tuvo con un concursante del programa donde ella es jurado, la cantante quiso aclarar mejor la situación, demostrando su verdadera personalidad.

A través de su cuenta de Twitter, Danna Paola publicó un comunicado explicando la razón de su actitud hacia el joven que la insultó. En este aseguró que es su trayectoria, perseverancia, humildad y esfuerzo lo que la han hecho llegar a donde está y que está cansada de permanecer callada cuando la ofenden, insultan o actúan de forma machista en su contra.

"[...] para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes pero para otros no tanto, y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre [...] pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda", dice parte del comunicado.

Así mismo, la cantante aseguró que desde hace dos años empezó a trabajar para que no la subestimen por ser mujer o joven. Por último invitó a sus seguidores a que no se dejen menospreciar por los demás.