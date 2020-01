Tendremos secuela de Knives Out

Después del éxito que tuvo la primer entrega de Knives Out, el director y escritor Rian Johnson se prepara para la segunda entrega con un nuevo guión para Knives Out 2. La historia no será una continuación de la primer película, tendrá un nuevo caso de asesinato pero de nueva vez con Daniel Craig al frente.

La primer entrega de Knives Out fue un éxito entre la crítica y las personas. En taquilla también mostró una gran recepción y en premios varias nominaciones. La primer entrega tuvo un elenco impresionante que atrajo a muchas personas para ver la cinta.

Daniel Craig volverá a interpretar a Benoit Blanc, con un nuevo misterio por resolver y un nuevo elenco que lo acompañará. Por el momento Craig ya no tiene otro proyecto debido a que la película de 007 No Time To Die, es la última que el actor hará para esta serie de películas.

Veremos con el tiempo como se va desenvolviendo la producción de esta nueva cinta pero por ahora, solo podremos disfrutar de la primer película y ver si gana algún premio.