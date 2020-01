Enero es sinónimo de propósitos nuevos, de subidas de impuestos y de deudas. Las cenas de Navidad, de fin de año y, en especial, el regalo de Reyes ha dejado probablemente un agujero considerable en las cuentas bancarias que puede acrecentarse en el mes de enero si no se tiene todo atado y se empieza a derrochar, por ejemplo, en las rebajas.

Tener organizadas las cuentas

Conocer cuánto dinero se va a ingresar exactamente y cuáles son los gastos que hay. No hay que olvidar registrar las deudas que hay. Cuando lo anterior esté completamente controlado, es aconsejable dividir el dinero real que queda entre cada semana del mes. De este modo se sabrá con exactitud cuánto se puede gastar para no pasarse ni un céntimo.

La tarjeta de crédito

Si la deuda en la tarjeta es muy elevada, una opción es dividir el pago en dos y terminar de pagarla al siguiente mes. Siempre es mejor abonar a tu deuda para que no te genere interés. Lo peor que puedes hacer es volver a usarla este mes.

via GIPHY

Comprar solo lo necesario

Cuida el dinero. Aprovecha el mes de enero para hacer una comparativa de precios por online. En las plataformas digitales encuantras saldos y muchso descuentos de artículos básicos. Invierte tiempo en encontrar buenas ofertas de las cosas que sí necesitas.

Aprovecha toda la comida

Evita ir al supermercado, si no es necesario. Aprovecha lo que queda en el congelador, usa granos, verduras, productos enlatados, todo. El objetivo es ahorrar y depurar tu cocina. Te sorprenderá las cosas que puedes cocinar con lo que te queda. En enero los precios son más elevados, así que puedes ir al mercado o tianguis de tu casa para ahorrar.

Adiós a los gastos hormiga

via GIPHY

Son aquellos derivados de antojos o compras impulsivas, como cafés, cigarros o dulces. Durante la cuesta de enero evita salir de casa. Sabemos que ya te divertiste en fin de año. Cualquier salida es un gasto. Este objetivo te ayudará hasta para bajar de peso.

Olvídate de las rebajas

No caigas en la tentación. Lo que viste en todo el año en las tiendas seguramente lo verás hoy pero no con un descuentazo. No caigas, ya no lo necesitas. Combina mejor tus prendas y listo, luce diferente.