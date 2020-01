JLO y Alex Rodríguez podrían haberse casado en secreto

En la entrega de los Globos de Oro 2020 la cantante despertó las sospechas de haber contraído matrimonio en secreto con su prometido Alex Rodríguez.

Jlo sorprendió el pasado domingo en la entrega de los Globos de Oro no solo por su vestuario sino porque durante el evento se refirió a Rodríguez como su "esposo".

Con esto la cantante despertó las sospechas de que la boda ya se habría llevado a cabo y ni cuenta nos dimos, Jennifer fue entrevistada a su paso por la alfombra roja para hablar sobre su nominación por "Hustles".

Mientras Jennifer hablaba dijo la palabra mágica, quizá sin darse cuenta, lo que es cierto es que existen varias posibilidades de que su boda esté próxima y ya vea a Rodríguez como su esposo o que simplemente se hayan casado en secreto.

“La última vez que me nominaron fue para Selena y ahora estoy aquí otra vez y me siento muy afortunada después de tantos años. Ahora me siento más bendecida que nunca con mi esposo, con mis hijos y una carrera que siempre he soñado”, comentó.

Su compromiso se realizó en marzo del año pasado y para octubre del mismo año la pareja festejó su compromiso con una gran fiesta, pero nunca se supo una fecha exacta en la que tenían planeado casarse.