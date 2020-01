Hace un tiempo comenzó a circular el rumor de que Yalitza Aparicio estaba estrenando romance con un joven, sin embargo, se desconocía si era verdad pues la actriz no había dado ninguna declaración, hoy ya presume al dueño de su corazón.

Los últimos meses el rumor de que Yalitza salía con un chico era muy fuerte, y a pesar de que se desconocía la imagen del afortunado novio de la nominada al Oscar circuló también una fotografía del romántico regalo que le envió el día de su cumpleaños.

Ya conocemos el rostro del que ha robado el corazón de Aparicio, y tal parece que la pareja ya no puede mantener el secreto de su romance y ya comparten fotos juntos en las que se les ve muy enamorados.

André Montes es el nombre del novio de Yalitza y ha sido él quien con los más románticos mensajes comparte las postales junto a su novia.

"Les presumo a mis amigos como la primera que me robo el corazón". Por supuesto las publuicaciones cuentan con el like y los más hermosos mensajes de sus seguidores, y, el like que no puede faltar, el de su amada Yalitza.