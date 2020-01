Se viraliza por regalar muñeca a su hijo; lo mejor son los motivos

Su hijo quería una muñeca para jugar, esta madre no vio nada de malo en comprársela, y la verdad es que no, no hay nada malo. La mujer explicó sus motivos y eso y la cara de felicidad del pequeño lo son todo.

Que los niños jueguen con muñecas antes no era tan bien visto por las personas, hoy en día poco a poco han ido quedando a un lado ciertas ideas.

Tal es el caso de esta mamá que compartió que su hijo quería una muñeca como regalo de Reyes Magos, pero que confiados no la compraron con tiempo, entonces pues no se la trajeron porque no estaba en ningún lado.

Así que durante su visita al supermercado le dijo que si estaba en la tienda se la compraría. Y así pasó, la mujer compró la muñeca Barbi8e p'ara su hijo.

Hubo quien me dijo, "We, ¿una Barbie? Eso es de niñas’ o ‘¿Para qué la quiere?”.

La madre escribió que no le interesa lo que digan y que tuvo buenas razones para regalársela (además de que "está bien chida y trae un leoncito").

“Se la compré por dos razones: a él le gustó, y si es para niñas, perros, marcianos o vacas a él no le interesa porque solo quiere jugar. Le pregunté a mis ovarios si la compraba y me dijeron ‘Simón, cómprasela’”.

Y así es como sin importar nada una madre hizo inmensamente feliz a su hijo.