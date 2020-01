Si quieres comenzar a tener una vida más saludable, mental y físicamente, piensa y reflexiona estos consejos para que puedas mejorar positivamente tu rutina de vida.

Sin dieta, pero comida más sana

Es difícil hacer dieta y comenzar a comer más saludable pero que te parece si comenzamos poco a poco. Consume menos pan, menos refrescos, menos cosas empanizadas y menos comida rápida y chatarra.

Quizá no puedes dejar de consumirlas de la noche a la mañana, drásticamente, pero puedes comerlas 1 o 2 veces a la semana. Haz tu propia comida a la escuela o al trabajo. Con esto ahorrarás dinero y podrás comer de sanamente.

Un hobbie deportivo

Si no te gusta hacer ejercicio o no estás acostumbrado a estar en movimiento, inicia una rutina de 10 sentadillas, saltar la cuerda, hacer bicicleta salir a caminar. Te ayudará a relajarte y comenzarás a tener mayor resistencia.

1 hora diaria de…

Año nuevo, propósitos nuevos. Si quieres comenzar tus proyectos y cumplir tus metas, dedícale mínimo 30 minutos o 1 hora a eso que quieres lograr en este año. Puede ser leer un libro, hacer una actividad artística, deporte, estudio, etc.

Adiós, personas tóxicas

Este tipo de personas dañan tu salud emocional y mental. Procura alejarte poco a poco de esas personas y no dejar que te afecten. Si hay personas que te roban energía, te agotan y te han llegado a lastimar, no hay tiempo para segundas oportunidades. Si no te apoyan en tus retos, no son para ti.

Dormir mejor

Importantísimo. Dormir bien es lo más saludable del mundo, te ayudará en todos los aspectos, desde tu salud, tu humor y tu concentración. El dormir correctamente te ayuda en todo, desde tener un mejor rendimiento hasta mantener tu peso.

Enfócate en el estilo de vida, no el en cambio de vida

Concéntrate en cambiar tu estilo de vida y no al cambio de vida.

Lo que hace la diferencia son las pequeñas acciones, el día a día, el camino que lleva a un cambio total. Piensa primero en eso, en lo pequeño que hará que logres grandes cambios. Así no se te hará pesado el visualizarte en ese gran objetivo que tienes.

El poder está en la mente. Piensa que lo vas a lograr al momento en que estés haciendo tus abdominales o cuando estés en la primera página de ese libro que quieres terminar. Exígete más cada día.