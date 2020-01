Shakira explica por qué no se quiere casar con Piqué

Shakira al fin reveló la razón por la que no quiere casarse con Gerard Piqué y tiene que ver con que le tiene miedo al matrimonio.

En una entrevista que ofrecieron Shakira y Piqué juntos, el entrevistador cuestionó a la cantante sobre por qué a pesar de llevar una vida de matrimonio, no lo formalizan.

"A decir verdad, el matrimonio me espanta. No quiero que me vea como la esposa, quiero que me vea como su novia, su amante. Algo como la fruta prohibida. Quiero ponerlo de puntitas, que piense que todo es posible dependiendo su comportamiento", dijo la cantante quien al final se rió por su comentario mientras el futbolista solo se divertía con la respuesta.

Shakira y Piqué se conocieron en 2010 luego de la grabación del video "Waka Waka", a pesar de los 10 años de diferencia que se llevan (ella siendo mayor), son una de las parejas más fuertes del espectáculo.