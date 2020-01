¿Qué signos del zodiaco son las mejores o peores novias?

Cuando estás en una relación ¿Alguna vez te has preguntado, qué tan buena novia eres? Pero a la hora de preguntarle a tu “Chikistrikis” él te contesta que eres la mejor novia del mundo. El momento de la verdad ha llegado, la astrología nos dice la respuesta, aquí están las mejores y peores novias del zodiaco.

En la siguiente lista encontrarás de los peores signos como novias, hasta las mejores. Pero recuerda, todo esto no define por completo quien eres en una relación. Ahora sí, ¡Comenzamos!

12. Virgo

Lo sentimos, pero las pertenecientes a este signo, de acuerdo a la astrología, tienen demasiadas inseguridades y los celos pueden llevarlas a ser controladoras con sus parejas.

11. Escorpio

La mujeres escorpio suelen ser más frías por fuera, pero con un gran corazón. Sus estándares de pareja son muy altos y pueden llegar a ser controladoras como las “Virgo”.

10. Aries

Son las chicas más impacientes del zodiaco y esto llega a perjudicar sus relaciones, buscan las cosas de inmediato y también les gusta el control. Suelen definirse como novias dominantes.

9. Tauro

Son mujeres fuertes e independientes que no le gusta recurrir demasiado a los hombres por ayuda, esto puede llegar a darles la sensación de que son inútiles y no se acercan por esto. Buscan un hombre determinado y ¡Aguas! Con quererles ver la cara, porque no es fácil engañarlas.

8. Cáncer

Las mujeres de este signo no temen en mostrar sus sentimientos y darán lo mejor de sí mismas. Pueden llegar a exagerar las cosas.

7. Leo

Son novias geniales que buscan hombres fuertes como ellas. Pero suelen perseguir a hombres que buscan algo más casual a algo formal.

6. Acuario

Valoran al máximo su libertad y exigen eso en una relación. Lo que puede afectarlas son sus altas expectativas en una pareja.

5. Géminis

Es una persona comprensiva y que aprecia mucho a su pareja y valora la lealtad por sobre todas las cosas.

4. Capricornio

Suele ser dominante en la relación y da lo mejor de si misma, no le gustan los amores a medias.

3. Libra

No les gusta ser controladas, escapan de estas relaciones de inmediato y evitan conflictos. Son dulces, amables y bondadosas.

2. Sagitario

Es muy apasionada y la primera en apoyar a su pareja a alcanzar sus metas.

1. Piscis.

Son mujeres tímidas, pero ¡Son un verdadero tesoro! Es alguien en quién puedes confiar ¡Guardará todos tus secretos!