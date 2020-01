Salma Hayek decidió cerrar algunas bocas y se defendió de las constantes críticas que recibió por su atuendo en los Golden Globes donde lució un vestido con un enorme escote en el pecho.

El vestido Gucci de Salma Hayek no fue bien recibido pues dejaba ver sus atributos que para muchos, eran considerados vulgares.

En una entrevista para un programa de espectáculos, Salma Hayek respondió con mucha gracia a los comentarios negativos, asegurando que la razón de su vestido fue que en los últimos meses subió de peso y que así lo ocultaba un poco.

"Pues mira, me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va el peso" aclaró la actriz.

Así mismo negó que se hubiera puesto implantes y aseguró que próximamente bajará de peso.

"Prefiero verme sexy que gorda", fue la frase con la que concluyó Hayek luego de decir que otras prendas harían notar su aumento de peso.