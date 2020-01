Si no quieres sufrir acoso en redes sociales, esto es lo que debes hacer

El acoso no es una broma, ni algo romántico, así como lo pintan en la serie de You. Todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, nuestras fotos, mensajes, frases motivadoras, revelan una gran cantidad de información que si no tenemos cuidado, pueden ser usadas en nuestra contra.

La serie de Netflix por lo menos nos enseñó que hay algunas cosas que, aunque parecen inofensivas, en realidad nos dejan más vulnerables al acoso o terminar hackeados.

Estas son 5 cosas que debes evitar en redes sociales:

1.- Mostrar tus huellas digitales. De acuerdo con la BBC, Isaí Echizen, un investigador Nacional de Informática de Japón, asegura que mostrar a la cámara la parte interna de los dedos (como cuando haces el símbolo de paz) puede facilitar que nos roben la identidad. Pues, la tecnología moderna permite ampliar las imágenes e incluso a llegar a escanear las huellas digitales.

2.- Postear tus destinos de vacaciones. Claro, a todos nos gusta subir en tiempo real lo que estamos haciendo, en dónde la estamos pasando. De acuerdo con un estudio publicado en 2018 en Reino Unido, 22% de las personas reconoció que les habían robado la casa mientras estaban de vacaciones y todos los participantes habían publicado las fotos de sus vacaciones en las redes sociales.

3.- Tu fecha de cumpleaños. Amelia Murray escribió en The Telegraph que “Para que alguien te robe la identidad y cometa fraudes en tu nombre, en muchos países solo basta con tener tu nombre, dirección y tu fecha de nacimiento. Así de sencillo”

4.- Tu número de teléfono. James Robbins, del portal de seguridad virtual Mighty Call dice “Si alguna vez usaste tu teléfono inteligente para pagar algo en línea, un hacker experto podría obtener la información de la tarjeta de crédito simplemente teniendo el número”

5.- Datos de tus hijos, o de niños. Esto pone en peligro la seguridad financiera de tus hijos debido a que pueden usar su información y fotos para cometer fraudes por Internet. Además de, estar propensos a secuestros y extorsiones.

Por cierto, hay una película que retrata mejor lo que es el acoso, te dejamos el trailer.