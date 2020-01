HP Elite Dragonfly, Reseña

Ubicadas en el segmento premium de su línea de laptops empresariales, la HP Elite Dragonfly ofrece una laptop 2-en-1 extremadamente móvil (con un peso ultra ligero y diseño delgado), pero que no pierde en desempeño como consecuencia de esto. Combinado con su capacidad de convertirse en Tablet o de mantenerse de pie al usarla entreabierta; la Dragonfly ofrece una increíble versatilidad que nunca se siente forzada o implementada a medias.

Especificaciones:

Procesador: Intel Core i5-8365U @1.60 GHz

RAM: 8 GB

ROM: 256 GB SSD

Pantalla: 13.3” full HD

Webcam 720p

Sensores de reconocimiento facial para Windows Hello

Lector de huella digitales

Bocinas Bang & Olufsen (4)

Pluma Wacom

2 puertos USB C Thunderbolt, 1 puerto USB 3.1, 3.5mm para audio, HDMI y bandeja para Nano SIM 4G

Peso aprox. 1Kg

Pantalla giratoria para modo Tablet (touch) o intermedio

Desempeño

Dado su enfoque empresarial, la Elite Dragonfly cumple con creces. La paquetería de Office no presenta ningún reto, incluso con hojas de Excel llenas de macros y toneladas de datos. Es posible incluso utilizar paquetería de diseño como Illustrator o Photoshop sin contratiempos. De hecho, la inclusión de su pluma Wacom hace el uso de estos programas más sencillo e intuitivo. Para actividades más demandantes, como edición de video, puede llegar a no ser óptimo; pero funciona mucho más de lo que se espera para su segmento. El reconocimiento facial es muy efectivo y rápido, sin presentar problemas en diferentes ambientes de luz. Incluso el uso de lentes (que siempre me ha causado problemas con este tipo de tecnología) no afecta de ningún modo la experiencia. Su antena de WiFi tiene un rango excelente y nunca me hizo perder conexión.