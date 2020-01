Luke Skywalker y Han Solo se besaron en escena eliminada de Star Wars, lo confirma Mark Hamill

Un nuevo dato curioso de Star Wars fue revelado, dejando con la boca abierta a su gran comunidad de fans alrededor del mundo.

El relato que salió a la luz fue contado por el mismísimo Mark Hamill, actor de 68 años en la actualidad y quien fuera encargado de encargar a Luke Skywalker en la trilogía original del filme.

Hamill respondió a una pregunta que le realizaron, sobre el mito de si en algún momento de Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca, existió una escena en donde Luke y Han Solo se besaban.

Para entonces, Luke y Han ya cuentan con una amistad solida, situación que sería lo que propiciaría la curiosa escena que si existió.

“Es como la escena en la que me lastimé y Harrison entra y dice: '¡Hey, no te ves tan mal para mí. De hecho, luces lo suficientemente fuerte como para arrancarte las orejas'. Yo respondí: 'Gracias a ti', y su línea se suponía que era: 'Me debes dos, junior'. Pero no lo dijo, me dio un pequeño beso.” Rettwiteo Hamill, acompañado de las palabras “Yo nunca beso y cuento”.

Una curiosa historia, que de alguna manera sirve como uno tantos mitos alrededor de la saga intergaláctica que recién acaba de finalizar su saga canon con Star Wars: Episodio IX – The Rise Of Skywalker.