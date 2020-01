Billie Eilish es considerada para escribir el tema de la próxima película de James Bond

Muchos artistas son los encargados de hacer el tema principal de las películas de James Bond, sobre todo con esa particularidad que es la canción de los créditos iniciales.

Sheryl Crow, Garbage, Chris Cornell, Jack White and Alicia Keys, Adele, Sam Smith, Nancy Sinatra, Duran Duran y otros, han tenido el honor de participar en la banda sonora y ahora Billie dice sentirse igual.

“Se siente una locura ser parte de esto en todos los sentidos”, dijo Eilish en una declaración. “Poder componer el tema de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia de cine más genial que ha existido nunca. Todavía estoy en shock”.

La canción la escribió con su hermano FINNEAS, quien agrego: “Escribir la canción del tema de una película de Bond es algo que hemos soñado hacer toda nuestra vida. No hay una pareja más icónica de música y cine que la de Goldfinger y Live And Let Die”. Nos sentimos tan afortunados de tener un pequeño papel en una franquicia tan legendaria, viva 007”.

Cary Joji Fukunaga es el director de la próxima entrega de James Bond “No Time To Die” y dijo que es un gran fan de Billie y FINNEAS, reconoce que su integridad creativa y su talento son insuperables y no puede esperar a que el público escuche la canción. “Una nueva y fresca perspectiva cuyas voces harán eco en las generaciones venideras”.

Además de este arsenal, el autor del score de la película será ni más ni menos que Hans Zimmer, ganador del Oscar por mejor banda sonora en la película "El Rey León" y famoso por composiciones en Batman, Piratas del Caribe, Inception, Gladiador, Interstellar, etc.