Andrea Arruti, voz de 'Frozen' en español falleció a los 21 años

La actriz de doblaje falleció a los 21 años. Por medio de Twitter, se dio a conocer lamentable noticia. La causa de su muerte no ha sido revelada.

Andrea Arruti, actriz de doblaje, famosa por ser voz de varios personajes entre los que destacan Neeko en 'League of Legends' murió a los 21 años a causa de una complicación respiratoria, según fuentes cercanas.

Amigos del medio donde trabajó expresaron sus condolencias a su familia y la despidieron con tristes palabras.

“Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos”

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

Su edad no fue impedimento para lograr grandes cosas en el mundo del doblaje, ya que fue la voz de Elsa de Frozen, participó en proyectos como 'Hora de aventura' con la voz de la princesa Strudel, en 'Phineas y Ferb' como Brigitte, Diamond Tiara en 'My Little Pony' y más.

Una estrella se ha apagado, pero la seguiremos escuchando en los proyectos que dejó para siempre.