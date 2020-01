Anne Hataway regresa en "El Diario de la Princesa 3"

A 17 años de haber vito a Anne Hathaway en "El Diario de la Princesa 2", se ha confirmado el regreso de la actriz en una tercera entrega de esta cinta.

Después del nacimiento de su segundo hijo, esto podría ser una realidad, ya que al parecer sí se cuenta con un guion para la tercera entrega.

La reina Clarisse sería interpretada nuevamente por Julie Andrews, quien declaró para una entrevista que el equipo sigue con las intenciones de realizar la peli.

“La verdad es que no lo sé, pero ha habido conversaciones sobre ello durante bastante tiempo… Creo que, si ocurre, va a ser precioso. Y si no es así, no lo sabré”.

Por su parte Anne Hathaway confirmó durante una entrevista para Watch What Happens Live que regresaría en el papel de Mia Thermopolis:

“Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerla; Julie quiere hacerla; Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla. Todos de verdad queremos que pase. Solo que no queremos hacerla a menos que sea perfecta porque nosotros la amamos tanto como ustedes y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero trabajamos en ello”.

Nada nos haría más feliz que esta cinta llegara a la pantalla grande lo más pronto posible!