Es la primera vez que Whitney Houston es candidata al salón de la fama mientras que Depeche Mode se encuentra en su tercera candidatura.

Existe un requisito muy importante para que un artista pueda conseguir el acceso a este prestigioso club y es que la primera grabación del artista o banda debió haberse editado hace al menos 25 años.

Poco más de mil personas, entre ellas historiadores, músicos, y mismos miembros del salón de la fama del Rock & Roll son los que dieron su voto para escoger a los premiados de este 2020.

Su legado, la influencia que tienen en otros intérpretes, su gran trabajo, su innovación y mejoración de técnicas y estilo son algunas de las aptitudes que son valoradas.

The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rexson algunos que también ocuparán un espacio en este emblemático salón. La votación incluyó en total a 16 candidatos.

Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure y The Zombies fueron los siete artistas que se entraron en 2019.