Que bonito es iniciar una relación, conocer a tu pareja ideal, formar una familia y ser felices para siempre. Esto se escucha muy bien, pero, ¿es posible?

La creencia popular es que lo pero de las relaciones entre la familia de tu pareja y tú son las suegras, pero lo más complicado de todo en realidad es lidiar con las cuñadas.

“La Tercera” realizó una encuesta en línea a 600 personas para saber la forma en la que se relacionaban con la familia de sus parejas y conocer que era lo más problemático.

El 56 % de los encuestados dijo tener una relación conflictiva con sus cuñadas mientras que el 32 % dijo que con las suegras. Esta es una prueba que no siempre las suegras son las malas del cuento, o que puedes ser influenciadas por las cuñadas de la familia.

8 de cada 10 personas afirmaron que prefieren tener una mala relación en secreto con sus cuñados o cuñadas para no generar problemas familiares.

Con el paso del tiempo tenemos lazos más fuertes con nuestros hermanos, lo que provoca que seamos sobreprotectores y alejar a cualquier cosa que consideremos amenaza y esto causa problemas o los llamados "celos" entre hermanos.

La psicóloga Terri Apter tiene la teoría que la relación de los cuñados es el reflejo de a relación de los hermanos.

Esto no es algo sencillo. Los conflictos entre cuñados, hermanos, padres o cualquier familiar pueden llegar a afectar la relación con tu pareja. Si no aprendemos a hablar de lo que pasa en la familia no se podrán resolver estos conflictos.