Crean la cumbia del avión presidencial

La rifa del avión presidencial no solo sorprendió a todos, ocasionó una ola de memes y ahora un genio ha creado una canción, no, no es broma, el avión presidencial ya tiene su propia cumbia.

El tema del avión presidencial se volvió tendencia en redes sociales durante los últimos días, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara las cinco opciones para vender el avión, pues durante su campaña prometió que no lo usaría.

Dentro de las posibilidades, el mandatario explicó que se contempla una rifa con boletos de 500 pesos, los usuarios aprovecharon este anuncio del para realizar cientos de memes, incluso, un compositor no desperdició el tiempo y lanzó una cumbia con respecto a este tema.