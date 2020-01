Hay personas que nacieron para amarse pero nunca para terminar juntas

No todas las parejas encuentran un final feliz.

Siempre se ha pensado que cuando se vive en el amor todo triunfa, que si tenemos una pareja las cosas son más livianas, y que siempre encontraremos a un príncipe azul o una princesa para vivir feliz para siempre.

Sé que estos momentos pasas momentos muy confusos, ¿sabes realmente lo que es el amor? ¿te sientes valorado por tu pareja? ¿sientes algo por una persona pero ella por ti no?

Es difícil no sufrir pero hay cosas que debemos tener en cuenta para poder disfrutar tu relación, tu vida, tu búsqueda de amor o hasta tu soltería. El vivir solo no es un fracazo, es un estilo de vida que muchos consideran “más amor propio”.

Para que vivas más tranquilo debes saber:

@tompumford - Unsplash /

Los obstáculos de amor no siempre se vencen.

El amor es un sentimiento, un estilo de vida, una forma de desprender de ti algo para compartirlo a alguien más. No siempre el amor todo lo puede. El amor no puede obligar, no presiona, no impone, no maltrata y denigra.

Madurez en el amor.

El amor debe ser maduro, comprender, entender, apapachar y apoyar en todo momento. Las relaciones deben vivir libres, no depender el uno del otro. Esto es difícil, porque no han enseñado siempre ser propiedad de algo, de alguien.

Se puede amar a pesar de la distancia.

Una de las pruebas que muchas parejas no soportan es el amor a distancia. Somos personas inseguras que no podemos confiar en que alguien no está amando y respetando.

Personas que se ganan un lugar en tu vida.

Tenemos personas a nuestro alrededor que queremos, pero no amamos. Regularmente los amigos juegan este papel y llega al transformarse en un sentimiento más fuerte. ¿Te has enamorado de un amig@ y se han dejado de hablar? Esto es una de las cosas que más tememos de las amistades; amar a alguien pero no tener un final juntos.

El amor tiene fecha de caducidad.

El amor de amigos, pareja y familia se acaba. El amor y los sentimientos bueno o malos caducan. No debes vivir amarrado a un amor que no hace nada por ti, que no te busca, que no te comprende, que no te apoya o que no te valora.

Por más que duela, aprende a decir adiós a aquello que amas, pero te roba tu paz interior.