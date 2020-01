Películas ganadoras del Oscar en streaming

En vísperas de premiaciones y nominaciones, no debemos dejar escapar aquellas películas que ganaron el premio Oscar y que además están a nuestro alcance en Netflix.

Esta plataforma tiene más de 30 cintas ganadoras en alguna de las tantas nominaciones que existen, mejor actor, actriz, banda sonora, fotografía, película, director, etc.

Moonlight (mejor película, mejor actor de reparto, mejor guión)

The Big Short (mejor guión)

Zero Dark Thirty (mejor edición de sonido)

Birdman (mejor director, mejor guión, mejor fotografía)

The Revenant (mejor director, mejor actor, mejor fotografía)

The Theory Of Everything (mejor actor)

The Social Network (mejor guión adaptado, mejor score y mejor edición)

Girl, interrupted (mejor actriz de reparto)

The Girl With The Dragon Tattoo (mejor edición)

12 Years A Slave (mejor película, mejor guión adaptado y mejor actriz de reparto)

Roma (mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor director)

Slumdog Millionaire (mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor score, mejor canción original, mejor edición, mejor mezcla de sonido)

Shakespeare In Love (mejor película, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor dirección de arte, mejor vestuario, mejor score, mejor guión original)

Pulp Fiction (mejor guión original)

Inception (mejor fotografía, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejores efectos visuales)

Icarus (mejor documental)

Good Will Hunting (mejor actor de reparto, mejor guión original)

Dead Poets Society (mejor guión original)

Manchester By The Sea (mejor guión original)

Gravity (mejor director, mejor fotografía, mejores efectos, mejor edición, mejor score, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido)

Arrival (mejor edición de sonido)

Gandhi (mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión, mejor score, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor vestuario, mejor edición)

Get Out (mejor guión original)

The Fugitive (mejor actor de reparto)