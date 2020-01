Corona Capital Guadalajara 2020 ya tiene Line Up

Este es el capítulo 3 en la ciudad de Guadalajara del Corona Capital y han sorprendido a todos los fans con la bomba de su Line up, pues vienen dos mega bandas de la década 2000, The Strokes y Kings Of Leon.

Además de ellos que encabezan los dos días del festival, también vienen bandas de tallas grandes como Blondie, Foals, Friendly Fires, The Hives, Death Cab For Cutie, Of Montsers and Men y muchos otros esenciales para echar el dancing sabroso.

Washed Out, Two Door Cinema Club, Miami Horror, Friendly Fires, Rüfus Du Sol, Digitalism.

Los boletos salen a la venta este próximo 28 y 29 de Enero en fase 1 desde 1,800 pesos más cargos y a 3 meses sin intereses.