Como siempre, en todo inicio prometemos ir al nutriólogo. Estamos listos para atacarnos de las charlas que siempre nos han dicho. Los alimentos que son benéficos y los que no, los que tienen más vitaminas y los que no, lo que debes beber y no entre muchas cosas básicas de la alimentación.

En la vida necesitamos que alguien nos apruebe que comer, que vestir y hasta que beber. Eso de la bebida es interesante, y como sabemos que te interesa te decimos que el tequila es una bebida que te ayuda a bajar de peso si es acompañada de una dieta baja en carbohidratos.

Si no te gusta el tequila, es hora que le des una oportunidad porque podría convertirse en tu mejor aliado. Imagínate un shot de un rico tequila mexicano, con un limón jugoso y sal. Esta es la combinación perfecta entre una buena bebida y buena salud.

De acuerdo con un estudio realizado por American Chemical Society, los edulcorantes o agavinas del agave son los que nos regalan este beneficio. Estudios realizados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, las agavinas son carbohidratos de reserva constituidos por polímeros de fructosa y la presencia de una sola molécula de glucosa, que se encuentran de manera natural en varias plantas. Las agavinas son ingredientes alimenticios que favorecen el crecimiento de bacterias en el ciego y en el intestino grueso, las cuales son benéficas para la salud. Estos fructanos reducen peso, así como glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre. En los alimentos que se encuentran estos carbohidratos destacan el ajo, cebolla, espárrago, alcachofa y en la piña de agave. Recuerda que todo lo que consumimos debemos hacerlo con medida. No mezcles el tequila con bebidas azucaradas ni una dieta descontrolada.