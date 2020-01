Aracely Arámbula manda mensaje a Luis Miguel sobre sus hijos

Aracely Arámbula al fin decidió hablar de Luis Miguel y la relación que este tiene con sus hijos, fruto de una relación que duró cuatro años.

Miguel y Daniel Gallego Arámbula, de 13 y 11 años respectivamente, poco han visto a su padre Luis Miguel. Así lo declaró Aracely Arámbula quien, tras varios años de lucha por una manutención para sus hijos, decidió romper el silencio sobre la relación padre-hijos.

En una entrevista sobre su más reciente proyecto. Aracely Arámbula fue cuestionada sobre su ex pareja y sus hijos. Ahí mencionó que no necesita el dinero de Luis Miguel para mantener a sus hijos pero que está segura que sus hijos sí lo necesitan a él ahora que están entrando a la adolescencia:

"Lo principal es lo que uno como padre quiere dar [...] Si tú me preguntas qué preferiría, yo preferiría compartir más tiempos con la familia porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa, que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos".

Aracely Arámbula recalcó que no hablaría de la última vez que Luis Miguel vio a sus hijos pues eso le corresponde a él.