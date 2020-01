Esta es la historia de Regina, una joven fanática de los 49ers, su ex novio cambió su gorra favorita de los 49ers por unas enchiladas.

¿Alguna vez alguno de tus exnovios o exnovias se ha quedado con algo que era realmente de valor para ti?

Bueno, puede pasar que llegues a un acuerdo con esa persona y puedas recuperarlo o puede pasar que a esa persona le importe poco y se deshaga con facilidad de eso.

Ella es Regina, una aficionada del equipo 49ners de San Francisco que con motivo de haber quedado finalista y enfrentarse en el Super Bowl a Kansas City decidió pedirle a su ex una gorra de los 49ers que le había dejado.

Con lo que no contaba era con que le novio ya no la tenía y peor aún, no increíblemente las cambió por unas enchiladas. A la joven no le quedó más que compartir su triste historia a través de sus redes sociales.

¿Te ha pasado algo similar?