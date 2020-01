Coquetear con alguien del trabajo reduce el estrés: Estudio

Dicen que unas miraditas no le hacen daño a nadie y aunque algunos de nosotros no estamos de acuerdo con estas prácticas, no hay que negar las investigaciones que aseguran que coquetear con alguien del trabajo reduce el estrés.

Una investigación liderada por Leah Sheppard, de la escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Washington, asegura que el coqueteo entre compañeros del trabajo ayuda a la salud mental, incluyendo la reducción del estrés y una mayor eficiencia en el trabajo.

Y es que cuando alguien te coquetea en el trabajo, los momentos estresantes se sienten mucho menos pues estas miradas, palabras e insinuaciones levantan el autoestima del empleado, haciéndolo sentirse más seguro consigo mismo.

Además de esto, otro estudio asegura que coquetearle a una persona en tu trabajo (sin pasarte del límite), fortalece tu relación pues crea una emoción que puedes compartirla con tu pareja con la que sientes monotonía.