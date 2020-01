Vivir soltero es una de las situaciones que a muchos incomodan, y no por simple hecho de tener este estilo de vida, sino por el qué dirán. No importa más lo que persiban de nosotros que a lo que realmente sentimos.



No vas a gordar, tanto



Estudios realizados por Southern Methodist Univeristy of Dallas, Estados Unidos, y publicado en la revista Health Psychology examinaron a 160 parejas de recién casados durante sus cuatro primeros años de matrimonio, las investigaciones reflejaron que el 60% de estas había engordado.

La investigadora Andrea Meltzer dicen que en un matrimonio feliz, la preocupación por atraer al otro desaparece.

Otra investigación realizada por la Universidad Australiana de Queensland y publicada en The American Jounal of Preventive Medicine estudió a más de 6.000 mujeres, y en promedio subieron siete kilos en diez años de estar inmersas en un matrimonio o con pareja estable.

Es intersante conocer que cuando nos sentimos felices, plenos con otra persona no da por comer más.

Tienen más facilidades para encontrar trabajo

Una investigación realizada por la Universidad de Chicago indicó que los solteros tiene mejores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo que aquellas personas que están casadas.

Según los resultados del estudio detectó que de los seis millones de despidos que se materializaron en Estados Unidos tras la crisis de 2009, solo un 22% de estos puestos fueron ocupados por casados y la fuerza laboral soltera dio una cifra de más cuatro millones.

Tienen sueños más dulces y descansan



Investigación realizada por la Organización The Better Sleep Council estudió a 542 personas y arrojo que las personas que no tienen una relación estable y no duermen acompañados como es la contumbre entre los matrimonios o parejas, tienen un mejor sueño que aquellas que cada noche se acuestan con su pareja.

El 63% de las personas analizadas que mantenían una relación reconoció que duermen alejados de su pareja, ya que les incomoda sus ronquidos y moviemientos lo que provoca que no descansen plenamente. El 26% dijo que duermen mejor solos que en compañía.

Ganar ganar. Primero mi ligue o pareja y después yo.



Una investigación a 6,000 personas entre solteros y casados, realizada por el portal de citas web Match.com arrojó que el 97% de los encuestados que no tienen una pareja estable prefieren satisfacer primero a su compañero de cama durante la intimidad que su propia satisfacción.

Ser soltero tiene sus ventajas y desventajas. En ocasiones si queremos dormir con alguien todos los días, tener una persona de confianza siempre que no sean tus amigos y hacer travesuras a la hora que quieras.