El reciente impacto que significo ‘Joker’ mostrando un lado mucho mas oscuro de un personaje basado en un comic, ha servido como inspiración para grandes proyectos que se están maquilando, uno de ellos, el reboot del antihéroe ‘Spawn’.

Todd McFarlane creador del comic, declaró que el éxito del payaso de ciudad gótica en taquilla, permitirá que cintas como ‘Spawn’ puedan desarrollarse en clasificación R (C en México) logrando así que estas cintas puedan ser plasmadas con todo lo necesario apegado a la esencia original del personaje.

“Lo que probará es que puedes hacer películas con clasificación R. Y, nuevamente, ha habido películas de superhéroes con clasificación R cono ‘Logan’ y ‘Deadpool’, pero estoy hablando de que el contenido es serio, ¿verdad? Que alguien lo tomó y tuvo esta historia seria… Así que he estado tratando de decirles esto. Creo que este tipo de material funcionará, pero a veces solo necesitan la prueba en el budín para ir, ‘¡Oh! Eso es lo que nos has estado diciendo. Estás diciendo que la audiencia puede obtener una dieta más amplia que solo PG 13’. Sí, sí. En un nivel serio, en un nivel serio, no en el nivel de ‘Deadpool’", comentó el artista y dibujante.

Jamie Foxx se ha confirmado que interpretará a Al Simmons, protagonista del oscuro comic basado en un agente de la CIA el cual fue quemado vivo y enviado al infierno, donde hace un pacto para regresar a la vida y cobrar venganza.