Señales que indican que eres su prioridad

Cuando una persona te quiere de verdad hará todo por ti sin importar nada, no escucharás pretextos que terminen con todo, demostrará lo importante que eres en su vida.

No es suficiente con que sepa que lo queremos y el gran cariño que sentimos, pues siempre hay que hacer un esfuerzo para que no haya duda, para que quede más que claro.

Algunas veces caemos en la idea de que esa persona especial no hace lo mismo que nosotros hacemos por él o ella, y quizá es normal, todos somos y pensamos diferentes y demostramos de distintas maneras.

El amor resulta ser muy complicado algunas veces, lo que es muy fácil es darnos cuenta cuando esa persona no nos considera en sus prioridades, ¿cómo?, sencillo, gracias a sus acciones.

Cuando alguien de verdad te quiere jamás te pondrá un pretexto y te hablará con la verdad: "No tengo ganas", "No creo conveniente", "No me siento a gusto", Lo que sea te lo dirá.

Por más trabajo, pendientes y ocupaciones que existan en la vida de ambos, esa persona siempre estará dispuesta a buscar el espacio perfecto para verte.

Si dice quererte pero pasan días y no se comunica contigo, esa persona solo está jugando contigo y con tu tiempo, y, claramente la relación que tiene contigo es cero una de sus prioridades.

No solo se preocupará por que estes bien, también se ocupará en que así sea.