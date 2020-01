Canciones de JLo y Shakira que no pueden faltar en el Super Bowl LIV

Estamos listos para vivir el Super Bowl LIV en donde se definirá el campeón de la temporada 2019. Se llevará a cabo en Miami, Florida, en el Hard Rock Stadium.

Este 2 de febrero Jennifer Lopez y Shakira se presentarán en el medio tiempo del partido, y Demi Lovato cantará el Himno de los Estados Unidos.

Estamos convencidos que será un día espectacular ya que desde que se dio la noticia que ambas artistas fueron seleccionadas como las estrellas de la noche los fans se volvieron locos. Por eso ya tenemos en mente las canciones que JLo y Shakira deberían cantar, ya que son las que las representan muy bien.

“If You Had My Love”

“El anillo”

“Waiting for Tonight”

“Let’s Get Loud”

“Jenny from the Block”

“Waka Waka”

“Hips Don’t Lie”

“Whenever, Wherever”

“Chantaje”

“Can’t Remember to Forget You”

Ambas artistas ya se han presentado en eventos de esta magnitud, y han cantado los temas de “Hips Don’t Lie” (Shakira, Alemania 2006), “Waka Waka” (Shakira, Sudáfrica 2010) y “We Are One” (JLo, Brasil 2014).